23-Jähriger attackiert seine Oma mit Schlägen und Messer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein junger Mann hat in Frankfurt seine Oma mit Schlägen und einem Messer attackiert. Die 81 Jahre alte Frau sei mit Schnittwunden und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 23-jährige hatte am Dienstagnachmittag vermutlich unter Einfluss von Drogen auf die Seniorin eingeschlagen und sie mit einem Küchenmesser verletzt. Die Frau konnte sich zu einer Nachbarin retten, der Täter ergriff die Flucht. Er konnte noch am Abend festgenommen werden.