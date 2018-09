23-Jähriger greift Mann unvermittelt mit Messer an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 23-Jähriger hat in der Wiesbadener Innenstadt einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 23-jährige war zu Fuß unterwegs und begegnete am Sonntagmittag dem 39-Jährigen, den er unvermittelt mit einem Messer am Arm verletzte, wie die Polizei mitteilte. Die beiden kannten sich nicht. Der 39 Jahre alte Italiener konnte verletzt flüchten. Daraufhin ergriff der 23-jährige Syrer ebenfalls die Flucht, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Der genaue Hintergrund des Angriffs war zunächst unklar. Der 39-Jährige wird im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht.