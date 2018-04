23-Jähriger nach Messerattacke in Flüchtlingsheim gefasst

Die beiden Asylbewerber aus Afghanistan waren demnach am Donnerstagabend in Streit geraten. Der 23-Jährige soll dann auf sein 21 Jahre altes Opfer eingestochen und am Oberkörper verletzt haben. Danach floh der Mann, konnte aber wenig später gefasst werden. Der 21-Jährige musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Messerstecher sollte am Freitagnachmittag vor einen Haftrichter kommen.