23-Jähriger von U-Bahn erfasst: schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Frankfurt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 23-Jährige am Freitag aus zunächst unbekannten Gründen an einer Haltestelle vom Bahnsteig auf die Gleise. Der Fahrer der Bahn bremste sofort, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Bahnverkehr musste für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen - ein Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.