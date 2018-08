23 Parteien bei Landtagswahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zur hessischen Landtagswahl treten 23 Parteien an. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 691 Bewerber, weniger als ein Drittel davon (212) sind Frauen. Das teilte der Landeswahlleiter am Freitag in Wiesbaden mit. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt. Beim Urnengang im Jahr 2013 waren 18 Parteien angetreten und damit fünf weniger als bei der anstehenden Entscheidung im Herbst.