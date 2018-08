23 Parteien melden sich zur Landtagswahl an

Ein Mann sitzt in einer Wahlkabine. Foto: Peter Endig/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der hessischen Landtagswahl am 28. Oktober wollen 23 Parteien antreten und damit fünf mehr als 2013. Über die Zulassung entscheide der Landeswahlausschuss am 31. August, teilte die Landeswahlleitung am Montag mit. «Er hat zu prüfen, ob die Listen und die Bewerberinnen und Bewerber den Anforderungen des Landtagswahlgesetzes entsprechen», hieß es.