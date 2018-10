24-Jähriger nach Drogenfund vorläufig festgenommen

Schotten/Fulda (dpa/lhe) - In der Wohnung eines 24-Jährigen in Schotten im Vogelsberg hat die Polizei Haschisch, Ecstasy sowie Bargeld gefunden und den Mann vorläufig festgenommen. Die Beamten des Rauschgiftkommissariats hatten die Wohnung bereits am vergangenen Mittwoch durchsucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei fanden sie neben 150 Gramm Haschisch und 180 Ecstasy-Tabletten auch Gegenstände zur Verpackung und zum Handel mit den Drogen. Der 24-Jährige wird verdächtigt, die Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft zu haben.