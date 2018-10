24-Jähriger schnappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 24-Jähriger hat in Frankfurt einen Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Sachsenhausen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 43-jährige Besitzer hatte sein Fahrrad vor einem Geschäft abgestellt, als sich ein 15-Jähriger das Rad im Vorbeigehen nahm und davonfuhr. Der 24-Jährige beobachtete den Jugendlichen dabei und rannte ihm hinterher. Kurze Zeit später gelang es ihm, den Dieb einzuholen und bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der 15-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.