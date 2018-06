25 000 Euro Schaden bei Sprengungen von Zigarettenautomaten

Gießen (dpa/lhe) - Mal eben Zigaretten holen - aber das mit krimineller Energie: Bei acht Sprengungen von Zigarettenautomaten ist in Gießen seit Juni 2016 ein Schaden von rund 25 000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu den Taten sagen können, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Dazu lobten sie eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Zwei tatverdächtige Jugendliche seien bereits ermittelt worden. Die Polizei geht aber von weiteren Tätern aus.