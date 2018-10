25 Keltenfürsten machen neugierig auf hessische Kultur

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 25 Keltenfürsten machen seit Montag auf dem Opernplatz in Frankfurt Lust auf hessische Kultur. Als Botschafter der Dachmarke «Kultur in Hessen» sind die Skulpturen bis zum 14. Oktober vor der Alten Oper zu sehen. «Die Kultur in Hessen ist unglaublich vielfältig», sagte Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) bei der Enthüllung der von Konzeptkünstler Ottmar Hörl geschaffenen Figuren. Die Keltenfürsten sollen die Hessen in Museen, Schlösser oder Gärten locken. Das lebensgroße Original ist in der Keltenwelt am Glauberg in der Wetterau ausgestellt.