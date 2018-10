26-Jähriger stirbt in Autowrack

Göttingen (dpa/lni) - In den Trümmern eines Pkw ist in der Nacht zum Freitag in Göttingen ein junger Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei kam der 26-Jährige in einer langgezogenen Kurve im Göttinger Industriegebiet aus unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Der Pkw geriet ins Schleudern, durchbrach ein Brückengeländer und überschlug sich. Für den 26-Jährigen aus dem Landkreis Kassel kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.