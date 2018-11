26-Jähriger verletzt bei Wohnungsräumung zwei Polizisten

Zwingenberg/Darmstadt (dpa/lhe) - Als seine Wohnung geräumt werden sollte, hat ein 26 Jahre alter Mann in Zwingenberg (Kreis Bergstraße) zwei Polizisten leicht verletzt. Das Ordnungsamt hatte die Beamten am Donnerstag zur Amtshilfe zu dem Fall hingezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizisten befand sich der Mann bereits außerhalb seiner Wohnung und ging direkt auf sie los. Er verletzte die Beamten bei der anschließenden Festnahme jeweils an den Händen. Beide mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.