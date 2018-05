26 Premieren in Darmstadt - Samuel Koch verlässt Ensemble

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Staatstheater Darmstadt hat in der kommenden Spielzeit in Schauspiel, Ballett und Oper insgesamt 26 Premieren auf dem Programm. Darunter sind neun Wiederaufnahmen und vier Uraufführungen, wie Intendant Karsten Wiegand am Freitag in Darmstadt sagte. Erstmals auf einer Bühne werde unter anderem «Das weiße Band» nach dem gleichnamigen Spielfilm von Michael Haneke (2009) zu sehen sein.