26-jähriger Mann bei Streit in Linienbus niedergestochen

Taunusstein (dpa) - Bei einem Streit in einem Linienbus in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) ist ein 26-jähriger Mann niedergestochen worden. Der gleichaltrige Tatverdächtige wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl in einer anderen Sache vor.