28-Jähriger bei Streit im Bahnhofsviertel schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Handgemenge ist im Frankfurter Bahnhofsviertel ein 28 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er kam mit einem tiefen Stich in der Brust in ein Krankenhaus. Sein mutmaßlicher Widersacher - ein 45 Jahre alter Mann - wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die beiden Drogenabhängigen waren in der Nacht zum Donnerstag aufeinander losgegangen. Um was es bei dem Streit ging, war zunächst unklar.