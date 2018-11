28-Jähriger nach Angriff mit Messer in Untersuchungshaft

Gießen (dpa/lhe) - Ein 28 Jahre alter Mann sitzt nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Gießen in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Mann am vergangenen Freitag in einem Mehrfamilienhaus einen 20-Jährigen angegriffen und an Oberkörper und Beinen verletzt haben. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.