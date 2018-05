28-Jähriger nach Einbruchserie in Haft

Friedberg (dpa/lhe) - Die Polizei hat eine Einbruchserie in der Wetterau aufgeklärt. Ein 28-Jähriger soll mindestens 14 Taten begangen haben und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Freitag in Friedberg mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er drei Komplizen im Alter zwischen 22 und 34 Jahren hatte. Es geht unter anderem um Einbrüche in Vereinsheime in Büdingen, Friedberg, Münzenberg und Wölfersheim. Die Täter stahlen dabei im Februar Lebensmittel sowie Elektrogeräte und machten eine Beute von insgesamt rund 13 000 Euro.