28-Jähriger nach Raub in den Niederlanden gefasst

Gießen (dpa/lhe) - Nach einem brutalen Raub in Gießen hat die Polizei einen Verdächtigen im Ausland geschnappt. Der 28-Jährige sei in den Niederlanden festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der Mann soll im Juli in der Gießener Innenstadt in eine Hochparterrewohnung eingedrungen sein, wo er einer 17-Jährigen ein Armband und eine Kette entriss. In der Küche schnappte er sich dann ein Messer. Bei einem Gerangel mit der 37 Jahre alten Mutter sei diese verletzt worden.