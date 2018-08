29-Jährige stirbt in Gefängnis: Zeitweise Essen verweigert

Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Eine 29-jährige Inhaftierte ist in einem Kasseler Gefängniskrankenhaus gestorben. Die Todesursache sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher des Hessischen Justizministeriums am Mittwoch. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter. Die Staatsanwaltschaft Kassel sei wie in solchen Fällen üblich eingeschaltet worden. Eine Obduktion soll Hinweise auf die Todesursache geben. Die Frau hatte zeitweise medizinische Versorgung und Nahrung verweigert.