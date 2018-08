29 Verletzte bei Traktorunfall: Fahrer zu schnell?

Liederbach (dpa/lhe) - Nach dem Unfall mit 29 Verletzten bei einer Traktor-Vergnügungsfahrt ist ein Gutachter damit beauftragt worden, die Ursache zu ermitteln. Ersten Vermutungen zufolge könnte der Fahrer zu schnell gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf dem abschüssigen Feld außerhalb eines Maislabyrinths bei Liederbach (Main-Taunus-Kreis) habe der Fahrer am Sonntagabend in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle verloren; der Hänger kippte um. Fast alle Teilnehmer des Ausflugs, darunter 14 Kinder, hätten sich jedoch nur leichtere Verletzungen wie Prellungen oder Schürfwunden zugezogen. Bei zwei Menschen wurden Brüche am Schlüsselbein festgestellt.