290 junge Musiker präsentieren sich bei Landeswettbewerb

Schlitz (dpa/lhe) - An die Instrumente, fertig, los: In Schlitz im Vogelsbergkreis beginnt am (morgigen) Donnerstag der 55. Landeswettbewerb «Jugend musiziert». Rund 290 junge Musiker im Alter zwischen 10 und 21 Jahren demonstrieren bis Sonntag in der Landesmusikakademie in Schloss Hallenburg ihr Können. Beurteilt werden die Darbietungen in neun unterschiedlichen Kategorien von einer Jury. Zugleich geht es um die Qualifikation für den Bundeswettbewerb vom 17. bis 24. Mai in Lübeck (Schleswig-Holstein), wie der Landesmusikrat mitteilte.