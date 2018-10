30 Fahrräder von Lkw-Ladefläche geklaut

Kassel (dpa/lhe) - 30 Fahrräder haben Unbekannte auf einem Rastplatz in Nordhessen von der Ladefläche eines Lkw gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, parkte der Lastwagen in der Nacht auf Dienstag auf einem Rastplatz an der Autobahn 44 im Landkreis Kassel, als die Diebe zuschlugen. Sie schlitzten eine Plane des Lkw auf und öffneten die Hecktür von innen. Dann luden sie mehrere Kartons mit neuen Fahrrädern in zwei Autos und einen Kleintransporter. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei fehlten 30 von insgesamt 150 Fahrrädern. Das sei ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Möglicherweise habe der wach gewordene Fahrer die Diebe vertrieben, sagte ein Polizeisprecher. Die Täter konnten zunächst unerkannt entkommen.