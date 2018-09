30 Jahre Tigerpalast: Großstadt-Varieté erhält Kulturpreis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Frankfurter Hinterhof haben einstige Weggefährten von Joschka Fischer 1988 ein Großstadt-Varieté gegründet. Heute gehört der Tigerpalast zu den führenden Artisten-Bühnen Deutschlands. Zum 30-jährigen Bestehen erhält das Theater an diesem Samstag (22.9.) im Frankfurter Römer den mit 50 000 Euro dotierten Binding-Kulturpreis. Dem Varieté sei es gelungen, eine rare Kunstform wiederzubeleben, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung.