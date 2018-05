30 Jahre nach Vergewaltigung und versuchtem Mord: Prozess

Aschaffenburg (dpa/lby) - 30 Jahre nach dem versuchten Mord an einer jungen Frau aus dem Raum Offenbach beginnt heute vor dem Landgericht Aschaffenburg der Prozess gegen einen 55 Jahre alten Mann. Er soll im Januar 1988 in einem Wald bei Aschaffenburg an der Landesgrenze zu Hessen die damals 22-Jährige vergewaltigt und beinahe erstochen haben. Laut Anklage hielt er sein Opfer für tot und verscharrte den Körper im Wald. Die Frau konnte sich aber zu einer Straße retten, wo sie ein Autofahrer entdeckte.