300 Menschen demonstrieren gegen Abschiebung und Waffen

Darmstadt (dpa/lhe) - Gegen Abschiebung haben nach Polizeiangaben rund 300 Menschen am Freitag in Darmstadt friedlich demonstriert. Die vorwiegend jungen Demonstranten zogen unter dem Motto «Gemeinsam gegen Abschiebung und Rüstungslogistik» vom zentralen Luisenplatz durch die Stadt. Zu der Kundgebung hatten das Bündnis «Community for all» (Gemeinschaft für alle) und ein kurdischer Verein aufgerufen. In dem Aufruf heißt es: «Schluss mit Abschiebungen! Schluss mit Kriegs-Logistik!»