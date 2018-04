300 Menschen erinnern an NSU-Opfer: Unverständnis für Absage

Kassel (dpa/lhe) - Rund 300 Menschen haben am Freitag in Kassel mit einer Schweigeminute und Blumen an das NSU-Opfer Halit Yozgat erinnert. Sie versammelten sich auf dem Halitplatz, der nach dem ermordeten türkischstämmigen Besitzer eines Internetcafés benannt ist. Im Jahr 2006 wurde Yozgat mutmaßlich von der rechten Terrorgruppe NSU getötet.