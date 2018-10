32-Jähriger nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

Dillenburg (dpa/lhe) - Ein 32-Jähriger ist in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) von einem Gerüst 15 Meter in Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sein 48-jähriger Kollege hatte sich am Montagvormittag bei dem Versuch, ihm zu helfen, leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.