32-Jähriger nach Unfall mit Traktor schwer verletzt

Kronberg (dpa/lhe) - Auf einer Kreisstraße bei Kronberg im Hochtaunuskreis ist ein 32-Jähriger Autofahrer auf einen Traktor aufgefahren. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurde er dabei am Sonntagabend schwer verletzt. Der Traktor hatte am Heck ein Ackergerät angespannt, auf das der Autofahrer prallte. Beide Fahrzeuge seien am Straßenrand zum Stehen gekommen.