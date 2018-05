3,3 Millionen Gäste besuchen Hessen im ersten Quartal 2018

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Tourismusbetriebe in Hessen haben im ersten Quartal 2018 ein Plus bei Gästen und Übernachtungen verbucht. Hotels, Gasthöfe oder Campingplätze hießen rund 3,3 Millionen Menschen willkommen - 3,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Zahl der Übernachtungen stieg noch etwas deutlicher um 3,8 Prozent auf 7,4 Millionen.