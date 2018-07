35-Jähriger droht mit Messer

Flörsheim (dpa/lhe) - Mit Hilfe der Polizei hat eine Familie aus Flörsheim den angekündigten Suizid eines 35-Jährigen verhindert. Der Mann habe am Samstagabend im Haus der Familie gedroht, sich mit einem Messer selbst zu töten, teilten die Beamten am Sonntag mit. Als die Angehörigen den 35-Jährigen nicht beruhigen konnten, alarmierten sie die Polizei. Beamte hätten den Mann überreden können, das Messer abzugeben. Seine Angehörigen konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe unter Alkohol und Drogeneinfluss gestanden. Während des Einsatzes blieb die Umgebung des Hauses längere Zeit gesperrt.