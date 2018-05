36 Bienenkästen umgeworfen und beschädigt

Schwalmstadt/Homberg (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben im nordhessischen Schwalmstadt 36 Bienenkästen mit den darin befindlichen Bienenvölkern umgestoßen. Dabei sei ein Schaden von 5000 Euro entstanden, teilte die Polizei in Homberg am Freitag mit. Die Tat sei zwischen Mittwoch und Donnerstag geschehen. Die Kästen standen an einem Feldweg an der Landesstraße 3145 nahe dem Ortsteil Dittershausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.