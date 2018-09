36-Jährige stirbt an Unfallfolgen

Mörfelden (dpa/lhe) - Eine 36-jährige Frau ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls zwischen Langen und Mörfelden gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag sie bereits am Freitag ihren im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Unfall hatte sich am Mittwoch ereignet, als die 36-Jährige beim Überqueren der Bundesstraße 486 von einem 23 Jahre alten Autofahrer erfasst worden war. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten am Montag an. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen Sachverständigen mit der Klärung.