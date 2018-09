36-Jähriger wird bei Familienstreit attackiert

Viernheim (dpa/lhe) - Ein 36-Jähriger ist in Viernheim (Kreis Bergstraße) nach einem Streit zwischen zwei Familien eines Wohnhauses attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, eskalierte der Streit am Dienstagmittag, als ein 28-Jähriger dem 36-Jährigen zunächst einen Aschenbecher an den Kopf

warf und anschließend mit einem Stück Holz auf ihn los ging.