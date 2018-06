37. Deutscher Sportpresse-Ball: 2500 Gäste und James Blunt

Frankfurt/Main (dpa) - Der 37. Deutsche Sportpresse-Ball am 3. November in der Alten Oper in Frankfurt/Main wird unter dem Motto «Tanz auf dem Olymp» stehen. Dies ist auch eine Hommage an die erfolgreichen deutschen Starter bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, teilten die Organisatoren am Montag mit. Deutschland gewann in Südkorea 31 Medaillen, darunter 14 aus Gold. Unter den rund 2500 Gästen werden rund 200 Spitzenathleten auch anderer Sportarten sein.