39-Jährige tot in Wohnung gefunden

Langen (dpa/lhe) - Die Leiche einer 39 Jahre alten Frau ist am Donnerstag in einer Wohnung in Langen gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe der Tat seien aber noch völlig unklar, teilte eine Polizeisprecherin in Offenbach mit. Der Ehemann des Opfers hatte seine Frau am Morgen gefunden und war zu einer Polizeiwache gefahren. Die 13 und 16 Jahre alten Kinder des Paars seien auch zu Hause gewesen, berichtete die Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Ob der 46-Jährige mit der Tat in Verbindung stehe, werde derzeit ermittelt. Zur Todesursache und anderen Einzelheiten sagte der Staatsanwalt aus ermittlungstechnischen Gründen zunächst noch nichts.