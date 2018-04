39 Projekte beim Landesentscheid von «Jugend forscht»

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Sieger der hessischen Regionalwettbewerbe von «Jugend forscht» wetteifern in Darmstadt beim Landesentscheid um den Einzug ins Bundesfinale. Insgesamt 76 talentierte Nachwuchsforscher präsentieren einer Fachjury seit Montag 39 Projekte und Prototypen. Am Dienstagnachmittag werden bei einer Feierstunde die Gewinner gekürt, die beim Bundeswettbewerb Ende Mai mitmachen dürfen. Zuvor kann sich auch die Öffentlichkeit die Erfindungen ansehen. Der Bundeswettbewerb wird wie der Landeswettbewerb in diesem Jahr bei dem Chemie- und Pharmakonzern Merck ausgetragen. Die präsentierten Arbeiten verteilen sich auf sieben Fachbereiche aus Naturwissenschaft, Technik und Mathematik.