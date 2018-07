40-Jähriger in Gaststätte mit Bierglas schwer verletzt

Höchst im Odenwald/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Bierglas ist ein 40 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in Höchst im Odenwald schwer am Hals verletzt worden. Ein 43-Jähriger habe vermutlich mit dem Glas nach ihm geschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Angreifer flüchtete am späten Freitagabend zunächst, konnte später aber in einem Lokal im benachbarten Breuberg festgenommen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie und warum es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar.