40 Prozent der älteren Kiefern bei Groß-Gerau vertrocknet

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Im Ausnahmesommer 2018 sind nach Schätzungen von Experten im Raum Groß-Gerau bis zu 40 Prozent der älteren Kiefern vertrocknet. «Und das ist nur das, was wir jetzt sehen», sagte Reinhard Ebert von der Forstbetriebsgemeinschaft Rhein-Main am Freitag in Rüsselsheim. Die FBG ist nach eigenen Angaben für rund 2000 Hektar Eiche-Mischwald zuständig, zwischen Rüsselsheim, Raunheim, Büttelborn und Groß-Gerau. Zwar sei 2018 ein extremes Jahr gewesen, der notwendige Niederschlag sei aber nur in einem Drittel der vergangenen 18 Jahre erreicht worden.