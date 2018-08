400 Quadratmeter Wald und Wiese in Flammen

Mücke (dpa/lhe) - 400 Quadratmeter Wald und Wiese haben am Donnerstag nahe Mücke in Mittelhessen in Flammen gestanden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag auf einem stillgelegten Parkplatz zwischen Bernsfeld und Büßfeld dort gelagerter Baumschnitt in Brand. Bedingt durch die anhaltende Trockenheit breitete sich das Feuer schnell auf den angrenzenden Wald aus. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Mit einer Drohne und der Wärmebildkamera wurden die Umgebung sowie die Brandstelle auf weitere Brandnester überprüft. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zur Schadenhöhe konnten zunächst keine genauen Angaben gemacht werden.