42-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Limburg (dpa/lhe) - Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Limburg gestorben. Der Wagen des Mannes kollidierte am späten Montagabend mit einem auf die Straße einbiegenden Auto und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort krachte ein entgegenkommendes Auto mit dem Wagen des 42-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben.