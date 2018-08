42-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bebra (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Bebra ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitagmorgen mit seinem Kleintransporter auf der Bundesstraße 27 in Richtung Süden. Im Bereich einer Baustelle, zwischen den Abfahrten Bebra-Mitte und Bebra-Süd, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine mobile Leitschutzplanke. Das Auto wurde nach Angaben der Polizei daraufhin nach oben katapultiert, überschlug sich auf der Fahrbahn und kam an der links angrenzenden Schutzplanke zum Liegen. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B 27 musste für circa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei über 9000 Euro.