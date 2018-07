42 Prozent der adoptierten Kinder sind jünger als drei Jahre

Wiesbaden (dpa/lhe) - 309 Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr in Hessen adoptiert worden. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Kinder sei dabei vom Stiefvater oder der Stiefmutter angenommen worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Knapp 42 Prozent der adoptierten Kinder seien jünger als drei Jahre alt gewesen. Im Jahr 2016 hatte es 310 Adoptionen in Hessen gegeben.