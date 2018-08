43-jährige Maurer schwimmt auf Platz vier über 25 Kilometer

Glasgow (dpa) - Angela Maurer hat bei den Europameisterschaften in Schottland nur knapp eine überraschende Medaille verpasst. Die 43-Jährige schlug im abschließenden Freiwasser-Rennen über 25 Kilometer als Vierte an. Der Sieg ging an die Italienerin Arianna Bridi, die 5:19:34 Stunden benötigte. Die Magdeburgerin Finnia Wunram gab nach rund 20 Kilometern wegen Schulterproblemen auf. Außerdem hatte ihr das 17 Grad kalte Wasser im Loch Lomond bei Stirling zugesetzt.