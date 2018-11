44-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und ist sofort tot

Bad Soden-Salmünster/Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Main-Kinzig-Kreis ist ein 44 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache bei Bad Soden-Salmünster von der L 3178 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Offenbach mit. Dabei habe er so schwere Verletzungen erlitten, dass er vermutlich sofort starb. Das Auto des Mannes wurde sichergestellt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.