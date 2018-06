45 Menschen in Ferienanlage am Norovirus erkrankt

Rauenstein (dpa/th) - In einer Ferienanlage im thüringischen Rauenstein (Kreis Sonneberg) sind 45 Schüler und Betreuer an Norovirus erkrankt, darunter auch Kinder aus Frankfurt. Das Klinikum in Coburg (Bayern) habe den Verdacht bestätigt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Sonneberg am Donnerstag. Die Erkrankten hatten zuvor über Übelkeit, Bauchschmerzen und Brechdurchfall, teils auch über Fieber und Kreislaufprobleme geklagt. 20 Erkrankte mit schwereren Symptomen müssen in Krankenhäusern der Region behandelt werden. Die anderen werden in der Ferienanlage von Ärzten und Rettungskräften betreut und behandelt. Die Kinder seien stabil, hieß es. Der Notruf war am Donnerstag früh in der Rettungsleitstelle Zella-Mehlis eingegangen.