45 Prozent aller Siebtklässler sind Gymnasiasten

Ein Lehrer steht in einem Gymnasium an der Tafel. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die meisten Siebtklässler in Hessen besuchen ein Gymnasium. Der Anteil der Gymnasiasten lag im Schuljahr 2016/2017 bei 44,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Jeder fünfte Siebtklässler hat demnach eine Realschule (21 Prozent) beziehungsweise eine integrierte Jahrgangsstufe (19,5 Prozent) besucht. Weitere 8,5 Prozent seien an Hauptschulen, 4,1 Prozent an Förderschulen und 2 Prozent an Mittelstufenschulen unterrichtet worden.