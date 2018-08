47-Jähriger stirbt bei Schwimmen in der Fulda

Fuldabrück/Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Badeunfall in Nordhessen ist ein 47-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei bereits am Dienstag beim Schwimmen in der Fulda in Fuldabrück verunglückt, sagte ein Polizeisprecher in Kassel am Donnerstag. Die Leiche des Mannes sollte im Lauf des Tages obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären. Die Polizei hatte aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Nach einem Bericht der «Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen» hatten Zeugen schnell reagiert und den Mann aus dem Wasser gezogen. Er sei reanimiert worden, aber dann im Krankenhaus gestorben.