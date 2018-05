48-Jähriger nach versuchter Geiselnahme in Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer versuchten Geiselnahme in einem Café in Frankfurt-Höchst sitzt der 48-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Mann hatte am Montag in dem Café zwei Frauen bedroht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 24 und 36 Jahre alten Frauen und der Tatverdächtige kannten sich laut Polizeiangaben und lagen miteinander im Streit. Zu den Hintergründen der Streitigkeiten machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben.