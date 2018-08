49-Jährige rettet hilflosen Mann im Main mit Ast

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 49-jährige Frau hat in Frankfurt einen in den Main gefallenen Mann mit einem Ast gerettet. Die gerade zur Arbeit radelnde Frau hatte den Mann am Freitagmorgen in der Nähe des Holbeinstegs in den Fluss stürzen sehen, wie die Polizei mitteilte. Sie hielt an und reichte ihm einen langen Ast, an dem sich der Betrunkene bis zum Eintreffen der Polizei über Wasser halten konnte. Gemeinsam mit den Beamten konnte der Mann dann aus dem Wasser gezogen werden. Seine Retterin fuhr anschließend wie geplant zur Arbeit.