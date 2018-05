50 000 Euro Schaden bei Brand von Dachstuhl und Scheune

Meinhard/Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Dachstuhl- und Scheunenbrand in Meinhard (Werra-Meißner-Kreis) ist am Freitagabend ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Hausbewohner und Nachbarn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, wie die Polizei in Eschwege am Samstag mitteilte. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen zunächst im Bereich der Scheune ausgebrochen und hatte sich über eine Überdachung auf das Dach des Nebengebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehren aus mehreren Ortschaften konnten den Brand schnell löschen. Die Ursache des Feuers war am Samstag noch unklar.